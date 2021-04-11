إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( الدلنجات - كفر الدوار - دمنهور - بدر )عن إزالة 11 حالة تعدي على مساحة 1730 م2 عبارة عن:- إزالة 4 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 950 م بقرية طيبه بالدلنجات عبارة عن أسوار طولية وعرضية ومباني مقسمة من الطوب الأبيض، وإزالة 4 حالات تعدٍ على الرقعة الزراعية بمساحة 350 م٢ بنطاق قرية الحاجر بكفر الدوار عبارة عن "مباني بالطوب الأبيض وأعمدة خرسانية وفك شدة خشبية" كما تم التحفظ على الخلاطه المستخدمة في الأعمال.كما تم إزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 350 م٢ بقرية زهرة البحرية التابعه لمجلس قرية الأبعادية بدمنهور، وفك شدة خشبية كانت ممهدة لصب أعمدة دور أول علوى بدون ترخيص لعدد ١٣ عامود بمساحة 80 م٢ بنطاق وحدة بغداد بمركز بدر.