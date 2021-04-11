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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بزيادة منافذ بيع السلع المدعمة والرقابة على الأسعار

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:50 م
النائب محمد الرشيدي
النائب محمد الرشيدي
أشرف لاشين
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طالب النائب محمد الرشيدي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، المواطنين بضرورة الابتعاد عن التجمعات خلال شهر رمضان، خاصة في ظل زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وذلك بسبب الموجة الثالثة للفيروس، فضلا عن ضرورة عدم التزاحم على الأسواق لشراء المنتجات والمواد الغذائية.

وأضاف الرشيدي في بيان له اليوم، أن الأسواق مليئة بكل السلع وتكفي لعدة أشهر، فلا ضرورة للتزاحم في الأماكن والأسواق منعا لزيادة نسبة الإصابات، مشيرا إلى أن هناك توقعات بزيادة الأعداد خلال الفترة المقبلة نتيجة التجمعات خلال الشهر الكريم.

كما طالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بزيادة منافذ البيع المدعمة التابعة لوزارة التموين، والتوسع فى سلسلة معارض "أهلا رمضان" لتوزيع السلع الغذائية ذات الجودة العالية بجميع أنواعها، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين، بجانب الرقابة الجيدة على الأسعار منعا لتلاعب بعض التجار.

وأكد القيادي بحزب الشعب الجمهوري، على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية من قبل المواطنين ومنع التجمعات، ومراعاة التباعد الاجتماعي وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، بجانب ضرورة قيام الحكومة بتشديد الرقابة وتطبيق العقوبات على المخالفين من عدم ارتداء الكمامة وغيره.

وشدد النائب، على ضرورة توفير الحكومة كميات أكثر من المستلزمات الطبية والأدوية وأسطوانات الأكسجين داخل مستشفيات العزل وتوفير كل احتياجات المرضى، بجانب ضرورة توفير كميات أكثر من اللقاح حتى يتم تطعيم أكبر عدد من المواطنين.

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