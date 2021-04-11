محمد رمضان وهبة مجدي من «موسى»: ثقة في الله نجاح كبير

نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد "موسى"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان برفقة الفنانة هبة مجدي من الحلقات الأولى من المسلسل الجديد.وعلق الفنان على الصور، وكتب "موسى وشفيقة، ثقة في الله نجاح كبير يليق بجمهور كبير"، وتجسد هبة مجدي خلال الاحداث دور شقيقته وتصبح محركا محوريا للأحداث خلال الحلقات التالية لبداية رمضان.وتدور قصة المسلسل في حقبة الخمسينات والستينات، حول شاب يتوفى والده منذ صغره فيتحمل مسؤولية أشقائه ويفتقد مرحلة طفولته التي لم يعيشها، بسبب المصائب التي وقع فيها ويضطر لترك بلده والانتقال إلى القاهرة ويعمل في تصدير واستيراد البضائع.و مسلسل "موسى"يشارك في بطولته سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.