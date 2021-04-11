ماس كهربائي وراء حريق أحد الشركات في عابدين

كشفت المعاينة الأولية لموقع حريق الشركة القابضة للتشييد والتعمير، بشارع الجمهورية بمنطقة عابدين، أن ماسا كهربائيا وراء نشوب الحريق بالطابق التاسع.وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة نجحت في إخماد حريق اندلع داخل الشركة القابضة للتشييد والتعمير بجوار محكمة عابدين، مما أسفر عن إصابة شخص وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية، قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شركة بشارع الجمهورية بجوار محكمة عابدين، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع ب 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق.وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتمت عملية إخماد الحريق، وقد أسفر الحريق عن إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.