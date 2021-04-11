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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«البترول»: رفع كفاءة محطة ضواغط الغاز بدهشور لخدمة الصناعة والتنمية بالصعيد

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:43 م
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
سيد الابنودى
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تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مشروع محطة ضواغط غاز دهشور التي تعمل على تأمين استهلاك الغاز الطبيعى كوقود لجنوب مصر، في ظل خطة التنمية المستدامة للدولة، والتي تستهدف زيادة الاستثمارات بالصعيد، حيث تعد المحطة واحدة من أهم التسهيلات بالشبكة القومية للغازات الطبيعية والبوابة الرئيسية لشريان الطاقة لجنوب الوادي.

وأكد الوزير، خلال جولته، على الاستمرار في تطوير وتحديث الشبكة القومية للغازات الطبيعية باعتبارها شريانًا حيويًا يدعم جهود الدولة فى التوسع في استخدام الغاز الطبيعى بالسوق المحلى والمشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة ومواكبة خطة التنمية المستدامة وزيادة جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ مشروع التوسعات الجديدة بمحطة ضواغط الغاز بمنطقة دهشور ضمن الخطة المتكاملة لرفع كفاءة الشبكة القومية.

ووجه بالإسراع في تنفيذ المشروع الذى يعمل على زيادة كفاءة المحطة بأكثر من ثلثى الطاقة الحالية لها من خلال إضافة وحدتين جديدتين، بسعة إجمالية إضافية حوالى 18 مليون متر مكعب غاز يوميًا ليبلغ إجمالى قدرة المحطة حوالى 46 مليون متر مكعب غاز يوميًا، حيث توفر المحطة مرونة كبرى فى تشغيل الشبكة القومية التى تمثل ركيزة مهمة في البنية الأساسية، فضلًا عن توافر الكفاءات من الكوادر البشرية لمصر التي تدعم تحول مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، بالإضافة الى الاستمرار في تأمين إمدادات الغاز للمواطنين والقطاع الصناعى ومشروعات التنمية بصعيد مصر.

وأشار إلى أنه من المخطط إنشاء مركز تحكم جديد تبادلى للشبكة على غرار مركز التحكم الرئيسي "الناتا"، مثمنًا دور تلك الأصول وأهميتها في توفير مرونة أكبر في تشغيل الشبكة القومية للغازات الطبيعية، وأشاد بأعمال التطوير بالمنطقة، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ولفت إلى أن محطة ضواغط الغازات التابعة للشركة المصرية للغازات الطبيعية" جاسكو" من المشروعات الرائدة فى المنطقة اقتصاديًا وبيئيًا وخدميًا، خاصة مع تنفيذ النظام الجديد لرفع كفاءة الطاقة بالمحطة والذى يعتمد على إعادة استغلال الحرارة الناتجة عن التوربينات الغازية الأربعة الحالية وكذلك الحرارة الناتجة من التوربينات الغازية الجديدة.

وأشاد الوزير بالدور الحيوى لشركة جاسكو فى إدارة الشبكة وتأمين إمدادات الغاز على مستوى الجمهورية ومواكبتها استراتيجية تحديث وتطوير قطاع البترول التي يتم مراجعتها وتحديثها باستمرار، خاصة مع التوسع الكبير الذى يشهده استخدام الغاز الطبيعى كمصدر طاقة رئيسي.

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