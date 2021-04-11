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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ضربة للنهضة.. الأحزاب التونسية تثمن زيارة قيس سعيد للقاهرة

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:43 م
قيس سعيد
قيس سعيد
مروة عنبر
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ثمنت الأحزاب التونسية الزيارة الحالية للرئيس التونسي قيس سعيد، للقاهرة ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشادت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بهذه الزيارة، وقالت إنها ضربة لأعدائها، وفقا لموقع المراقب التونسي.

ولفت الموقع التونسي إلى تصريحات موسى التي أكدت فيها إن أهم نقطة في هذه الزيارة هي الاتفاق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على مقاومة تنظيم الإخوان وفروعه، في إشارة إلى حركة النهضة.

وأوضح موقع المراقب التونسي، نقلا عن مصادر مطلعة، أن هناك أسباب كثيرة وراء زيارة سعيد لمصر ولقائه بالرئيس السيسي، أبرزها تشكيل تحالف مصري تونسي قد يمتد إلى دول أخرى لمواجهة الصراعات الداخلية في تونس والمتمثلة في حركة النهضة الإخوانية.

وأوضحت المصادر أن الرئيس سعيد يريد من خلال هذه الزيارة تشكيل تحالف لمواجهة حركة النهضة التي فازت في آخر انتخابات تشريعية تونسية.

يذكر أن هناك أزمة متصاعدة بين الرئيس سعيد وحركة النهضة ذراع الإخوان في تونس بسبب موقف الرئيس من عدم المصادقة على التعديل الوزاري في حكومة المشيشي وعدم مصادقة الرئيس على قانون المحكمة الدستورية الذي أعده البرلمان مؤخرا.

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