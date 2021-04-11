رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

294 محضرا تموينيا وتكثيف المراقبة على الأسواق في المنوفية

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:39 م
الأسواق في المنوفية
الأسواق في المنوفية
نرمين محمود الدهان
طباعة
أعلن المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، عن تحرير 294 محضرًا تموينيًا، تنوع ما بين 127 مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و167 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمى وكذا مخالفات أخرى، من خلال شن الحملات التفتيشية لمديرية التموين والتجارة الداخلية بنطاق المحافظة.

وأوضح الجمال، في بيان، أن من أبرز القضايا التى تم ضبطها خلال الحملات التموينية، تحرير محضر جنح ضد صاحب مجل بقالة بناحية مدينة الباجور لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومحضرين جنح بناحية قسم منوف أحدهما ضد صاحب محل جزارة وضبط كمية 51 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر، والآخر ضد صاحب مطعم مأكولات وضبط 14 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك.

وأضاف، أنه تم تحرير محضر جنحة بناحية طليا مركز أشمون لحيازته وبيعة أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها داخل مصر، وتم ضبط 10 عبوات أدوية مهربة، كما تم تحرير محضرين بناحية سنتريس مركز أشمون أحدهما ضد صاحب محل أسمدة ومبيدات وتم ضبط طن سماد مجهول المصدر، والآخر ضد صاحب محل حبوب وأعلاف وتم ضبط 5 طن نخالة خشنة مجهولة المصدر، هذا وقد تم تحرير محضر ضد صاحب مدير مسئول عن محل مواد غذائية بناحية القنطرة البيضاء مركز أشمون وتم ضبط 100 كرتونة كيك مجهولة المصدر.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

بعد خروجه من العناية المركزة.. عمرو عرفة يكشف تفاصيل اتصاله مع خالد النبوي

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس


الصور

image description

ورشة عمل عن «الفهرسة الآلية» بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تسلم 24 شهادة إعفاء من التجنيد لبعض الطلاب

image description

تعاون مشترك بين جامعة أسيوط ومديرية الأوقاف لتأهيل وتدريب الواعظين

image description

سيدات ينسجن السجاد كلوحة فنية (صور)

image description

وكيل صحة دمياط يتفقد أقسام العزل بمستشفيات المحافظة (صور)

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

مصدر بـ«الصحة»: وصول 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال شهر

«الصحة العالمية» تعلن إرشادات التعامل مع كورونا خلال رمضان الأربعاء

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

طريقة تنظيم أدوية السكر في رمضان

إتاحة التطعيم في فرنسا لمن تزيد أعمارهم عن 55 عاما

كوريا الجنوبية توقف عمل النوادي والحانات

21 عاملًا «فى ورطة» داخل منجم صينى

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

وسط حضور من شباب القراء.. «ونس» تبدأ احتفالاتها باليوم العالمي للكتاب

التنمية الثقافية يقيم 70 فعالية فنية بمراكز الإبداع بالقاهرة والإسكندرية

صدور المجموعة القصصية «يحدها من الشمال» لليمنية سهير السمان

اليوم.. قاعة دروب تستضيف جاليري المعرض الجماعي لصيف 2021