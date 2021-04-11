294 محضرا تموينيا وتكثيف المراقبة على الأسواق في المنوفية

أعلن المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، عن تحرير 294 محضرًا تموينيًا، تنوع ما بين 127 مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و167 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمى وكذا مخالفات أخرى، من خلال شن الحملات التفتيشية لمديرية التموين والتجارة الداخلية بنطاق المحافظة.وأوضح الجمال، في بيان، أن من أبرز القضايا التى تم ضبطها خلال الحملات التموينية، تحرير محضر جنح ضد صاحب مجل بقالة بناحية مدينة الباجور لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومحضرين جنح بناحية قسم منوف أحدهما ضد صاحب محل جزارة وضبط كمية 51 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر، والآخر ضد صاحب مطعم مأكولات وضبط 14 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك.وأضاف، أنه تم تحرير محضر جنحة بناحية طليا مركز أشمون لحيازته وبيعة أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها داخل مصر، وتم ضبط 10 عبوات أدوية مهربة، كما تم تحرير محضرين بناحية سنتريس مركز أشمون أحدهما ضد صاحب محل أسمدة ومبيدات وتم ضبط طن سماد مجهول المصدر، والآخر ضد صاحب محل حبوب وأعلاف وتم ضبط 5 طن نخالة خشنة مجهولة المصدر، هذا وقد تم تحرير محضر ضد صاحب مدير مسئول عن محل مواد غذائية بناحية القنطرة البيضاء مركز أشمون وتم ضبط 100 كرتونة كيك مجهولة المصدر.