الرئيس التونسي يزور كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية

زار الرئيس التونسي قيس سعيد، صباح اليوم الأحد، كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان في استقباله القس تادرس المسؤول عن الكاتدرائية.وتفقد الرئيس التونسي الكاتدرائية، وتعرف على معالمها الرئيسية، وفي ختام الزيارة قدم القس تادرس هدية تذكارية للضيف عبارة عن أيقونة زيارة العائلة المقدسة لمصر.تأتي زيارة الرئيس قيس سعيد لكاتدرائية العاصمة في إطار زيارته الحالية لمصر والتي تستغرق ثلاثة أيام.بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.