3544 إصابة جديدة بكورونا في عمان

سجلت وزارة الصحة العمانية 3 آلاف و544 حالة جديدة بفيروس كورونا و29 حالة وفاة، و2815 حالة تعاف خلال الأيام الثلاثة الماضية.وذكرت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء العمانية أن إجمالي الإصابات المسلجة في السلطنة بلغ 171 ألفا و549 حالة، في حين وصلت حصيلة المتعافين إلى 152 ألفا و784 حالة بنسبة تصل إلى 89%، وبلغ إجمالي الوفيات 1776 بنسبة 1%.