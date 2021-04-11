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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مكتبة الإسكندرية تحتفل بيوم اليتيم بقصر خديجة بحلوان

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:34 م
الاحتفال بيوم اليتيم
الاحتفال بيوم اليتيم
هبه عويضه
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احتفلت مكتبة الإسكندرية بمقرها في قصر الأميرة خديجة بحلوان، بيوم اليتيم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "كن إنسانًا" للتنمية والرعاية، وبحضور عددًا من الشخصيات البارزة في مجال خدمة المجتمع.

وأشاد الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، بفعاليات قصر الأميرة خديجة خصوصًا للطفل والنشء، لما لها من بصمة مؤثرة في المجتمع من خلال النشاطات المتعددة والمتاحة للأعمار المختلفة، حيث إنها تنمي قدراتهم وتصنع منهم أجيالًا مؤهلة لخوض الحياة، بالإضافة إلى إشارته لتحول قصر خديجة إلى نموذج مصغر لمكتبة الإسكندرية وبؤرة إشعاع ثقافي في محيطه الجغرافي.

وتضمن برنامج الحفل عدة فقرات مختلفة منها مسابقات رياضية وعرض العرائس وألعاب بحديقة القصر وفقرة الرسم على الوجه، بالإضافة إلى ورشة عمل أوريجامي وعرض فيلم، وأيضًا مسابقات ثقافية وجوائز رمزية.

ويأتي هذا الاحتفال ضمن دور المكتبة المجتمعي والثقافي وحرصها الدائم على تسليط الضوء على كافة فئات المجتمع، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتبعها مؤسسات الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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