وزيرة الصحة لطاقم «قفط المركزي»: أوصيكم بنفسية مصابي كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حرصت على التحدث مع الأطقم الطبية وفرق التمريض بمستشفى عزل قفط المركزي بقنا، موجهة الشكر لجهودهم المبذولة في خدمة المرضى، قائلة: "ممتنة لكم.. ومطمئنة على المرضى بوجودكم.. أنتم حائط الصد الأول في مواجهة للجائحة"، ومن جانبهم، توجه أعضاء الفرق الطبية والتمريض بالشكر للوزيرة لدعمها الدائم لهم وما تبذله من جهود للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر.جاء ذلك خلال الجولة الميدانية للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمستشفى عزل قفط المركزي، في إطار جولتها الميدانية بعدد من محافظات الصعيد لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.ولفت "مجاهد" إلى أن الوزيرة أوصت الأطقم الطبية بتقديم الدعم النفسي لمصابي فيروس كورونا لما له من تأثير في تحسين حالتهم الصحية، قائلة لهم: "مطمئنة على صحة المرضى بوجودكم"، كما أوصتهم بالحفاظ على حماية أنفسهم خلال مواجهة هذه الجائحة والالتزام باتباع بروتوكولات مكافحة العدوى.وأشار إلى أن الوزيرة تفقدت أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بقسم النساء والتوليد بالمستشفى، موجهة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، في إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، مشددة على الالتزام بالمعدلات الزمنية المحددة للتطوير، كما أكدت حرصها على متابعة أعمال التطوير من خلال زياراتها الميدانية التي تجريها دوريًا.يرافق الوزيرة خلال زيارتها الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة.يذكر أنه من المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة والسكان عددا من المستشفيات بمحافظات الصعيد لمتابعة سير العمل وتقديم أفضل خدمة طبية لمرضى فيروس كورونا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا.