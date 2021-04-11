مصرع 3 بانقلاب سيارة ملاكي على طريق الضبعة

لقي سائق وزوجته وشقيقتها مصرعهم إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الضبعة الصحراوي، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية أمام المتجه من مناطق الجيزة اتجاه مطروح.وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقل المتوفين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بواسطة الأوناش.تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الضبعة الصحراوى بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.