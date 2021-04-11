إيران تسجل 21 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 21 ألفا و63 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري - في بيان اليوم - إنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة في إيران منذ تفشي الفيروس إلى مليونين و70 ألفا و141 حالة مؤكدة، من بينها 4 آلاف و177 حالة في وضع حرج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية.وأضافت أنه تم تسجيل 258 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الوفيات المسجلة في إيران منذ بدء الجائحة إلى 64 ألفا و490 حالة.. مشيرة إلى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفیروس بلغ مليون و710 آلاف و974 شخصا.وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية أن 2780 شخصا تم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم خلال الـ 24 ساعة الماضية.. لافتة إلى أنه تم إجراء 13 مليونا و673 ألفا و466 اختبارا للكشف عن الفيروس حتى الآن في إيران.