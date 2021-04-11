تعليم شمال سيناء يبيع دواجن بأسعار مخفضة للمواطنين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، عن بيع الدواجن بمدرسة العريش الثانوية الصناعية، اعتبارًا من غدِ الاثنين، وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.وأكد المهندس ممدوح الشربيني، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، أنه بمناسبة شهر رمضان المبارك ومشاركة من الإدارة في توفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة، يعلن قسم الدواجن بمدرسة العريش القانوية الزراعية عن فتج باب البيع للدواجن بالمدرسة.وأضاف الشربيني، أن البيع اعتبارًا من غد الاثنين، على أن يكون البيع بسعر البورصة، وبأسعار تقل عن المعروض في الأسواق، تخفيفًا عن كاهل المواطن السيناوي.