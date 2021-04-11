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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفير الروسي بالقاهرة يهنئ المصريين برمضان: شهر السلام والرحمة

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:31 م
بوريسينكو
بوريسينكو
أمينة ذكى
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هنأ غيورغى بوريسينكو، سفير روسيا في القاهرة، المصريين بحلول شهر رمضان الكريم، وذلك وفق بيان نشرته سفارة روسيا في القاهرة على صفحتها في"فيسبوك" اليوم الأحد،.

وجاء في بيان السفارة اليوم الأحد: أن هذا الشهر "يربط بلدينا روحيا وتاريخيا"، ويحتفل بحلوله ملايين المسلمين في روسيا أيضا.

وقال السفير في البيان: "تعتبر هذه الفترة خاصة لجميع المسلمين وتتسم بالقيم الروحية الحيوية وتجمع أفراد الأسرة، فهو شهر السلام والرحمة وفترة نقاء الروح"، لافتا إلى احتفال روسيا بشهر رمضان حيث تبلغ نسبة المسلمين 15 % من تعداد سكانها.

وأضاف أن روسيا ومصر مرتبطتان بتعاون وثيق منذ أواسط القرن الماضي في العديد من المجالات، وأن العلاقات بين البلدين بلغت مستوى التعاون الاستراتيجي، مضيفا أنه "تم إعلان عام 2021 لعام التعاون الإنساني بين روسيا ومصر ومن المخطط تنفيذ برنامج مكثف يتيح للمصريين والروس على حد سواء فرصة التعرف على التاريخ والثقافة".

وأكد السفير أن روسيا تفتخر بعلاقات الصداقة مع مصر "وتتمنى لجميع المسلمين الذين يحتفلون بحلول شهر رمضان فى الأراضى المصرية المباركة صوما مقبولا وصحة وسعادة".

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