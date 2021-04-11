حملات تموينية مكبرة على أسواق شمال سيناء قبل رمضان

تمكن ضباط قسم مباحث التموين، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، من ضبط وتحرير 8 محاضر تموينية متنوعة، وذلك خلال حملة على المحال التجارية والأسواق بمختلف مناطق شمال سيناء.وأكد علاء الدين سمري، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، في بيان له، أنه تم ضبط وتحرير 8 محاضر تموينية لعدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلعة منتهية الصلاحية.تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.