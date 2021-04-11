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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يتوغل ويجرف أراض في غزة

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:28 م
الاحتلال
الاحتلال
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توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية، شمال مخيم المغازي بقطاع غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار على رعاة الأغنام.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا اليوم الأحد، أن "ثلاث دبابات وجرافتين من نوع D9 عسكرية توغلت في أراضي المواطنين الزراعية شرق المغازي انطلاقا من موقع أبو صفية العسكري الجاثم على الشريط الحدودي شرق المخيم، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار متقطع في المكان".

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزة في الأبراج العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرق مخيم المغازي، النار على رعاة الأغنام، الذين يقومون بالرعي في الأراضي الزراعية شرق المخيم، وأجبرتهم على ترك المنطقة دون وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق نتيجة للغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة "بيت أمر" شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في "بيت أمر" محمد عوض، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منطقة "أبو طوق" القريبة من مدخل "بيت أمر"، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق.

وأشار عوض إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد اقتحام عدة مناطق في "بيت أمر" بشكل متواصل، وتقوم باستفزاز المواطنين أثناء فلاحتهم أراضيهم للتضييق عليهم وتهجيرهم.

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