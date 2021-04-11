بـ«سلطان وأميرة.. أكشن».. كلوديا حنا تخوض بطولة جديدة في رمضان

تخوض الفنانة العراقية كلوديا حنا، بطولة جديدة في الدراما العراقية من خلال مسلسل "سلطان وأميرة.. أكشن" الذى يعرض في شهر رمضان على عدد من القنوات العراقية، لتعود مرة أخرى إلى الظهور على شاشات التليفزيون بعد تقديمها مسلسل "باكو بغداد" في شهر رمضان 2019.و مسلسل "سلطان وأميرة.. أكشن"، يشارك في بطولته إحسان دعدوش، ذو الفقار خضر، جيهان الطائي، ضياء الدين سامي، نغم المسعودي، ناظم زاهي، وتأليف علي صبرى، وإخراج علي حنون، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وتجسد " كلوديا" شخصية زوجة تساعد زوجها في الوصول إلى حلمه بأن يكون نجم سينما.يذكر أن كلوديا قدمت أكثر من تجربة في الدراما المصرية خلال السنوات الماضية، حيث شارك في مسلسلات "أزمة نسب" مع زينة، و"قصر العشاق" مع سهير رمزى وفاروق الفيشاوى وبوسي، و"السرايا" مع مجدى كامل وعبير صبري وأميرة فتحي، و"بيت السلايف" مع بوسي وعبير صبري وأحمد صلاح حسني.وفي السينما المصرية شاركت في أفلام "قهوة بورصة مصر"، و"يوم العرض"، و"استدعاء ولى عمرو"، و"ورقة جمعية"، وفيلم "سطو مثلث" مع ريهام حجاج وأحمد السعدني، والذى كان أول تجاربها التمثيلية.