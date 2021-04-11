اعتقال 12 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 11 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس المحتلة.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة دورا بالخليل وداهمت منزل الأسير إسماعيل حسين العواودة، واعتقلت نجله أسيد، واقتحمت بلدة سعير واعتقلت مواطنا آخر بعد أن داهمت منزله ومنزلي شقيقيه، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما اقتحمت حارة الشيخ وسط مدينة الخليل، وداهمت منازل المواطنين: مجاهد هيثم القواسمي، وعيسى القواسمي، وعلي القواسمي، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها".وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من بلدة "قباطية"، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وقامت قوات الاحتلال باقتحام بلدة "عرابة" وقرية "مركة"، دون أن يبلغ عن اعتقالات.وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة شبان من قرية "حرملة" شرق بيت لحم، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها، كما داهمت القوات منزل الأسير حسن ورديان، وفتشته وعبثت بمحتوياته، في منطقة "هندازة" شرق بيت لحم.وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن من مخيم الجلزون،عقب مداهمة منزله.وفي القدس الشرقية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 شبان من قرية "العيسوية" شمال شرق القدس المحتلة من منازلهما، وسط مواجهات مع جيش الاحتلال الذي اقتحم القرية بعد إغلاق مداخلها.