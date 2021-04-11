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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزيرة الصحة تتفقد «عزل قفط المركزي» في قنا: نسب الإشغال 60%

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:27 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
فاتن خديوى - سارة سعودى
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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مستشفى عزل قفط المركزي، في إطار جولتها الميدانية بعدد من محافظات الصعيد لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.

ويرافق الوزيرة، خلال زيارتها، الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت خلال جولتها أقسام المستشفى المختلفة للتأكد من توافر كافة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية بالمستشفى.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة راجعت نسب إشغال المرضى بالمستشفى، للتأكد من توافر الأسرة الداخلية، وأسرة الرعاية لاستقبال المصابين، مشيرة إلى أن نسب الإشغال بالمستشفى تبلغ 60% بالأسرة الداخلية، و50% من أسرة العناية المركزة، كما راجعت الحد الاستراتيجي للأكسجين الطبي بالمستشفى بـ"تانك الأكسجين"، حيث تبلغ سعته 10 آلاف لتر، ويتم التوريد باستمرار طبقًا للاحتياج بالإضافة إلى توافر 40 أسطوانة أكسجين، كما تابعت توفر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى.

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