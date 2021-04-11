محمد سليم أمينًا عامًا لجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتعيين محمد أحمد محمد سليم، أمينًا عامًا للجامعة بالمستوى الوظيفي (العالية) لمدة عام.وقدم الدكتور منصور حسن التهنئة إلى "سليم" على ثقة القيادة السياسية وتعيينه في منصب أمين عام الجامعة، متمنيًا له التوفيق في مهام منصبه الجديد، موجهًا الشكر إلى خالد يسن الأمين العام السابق، تقديرًا لجهوده المبذولة خلال فترة عمله ومشاركته الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة.وتولى محمد سليم العديد من المناصب الإدارية خلال عمله منها مدير مكتب أمين عام الجامعة، ومدير تنفيذي لمكتب رئيس الجامعة، ومدير المكتب الفني، ثم عمل أمين عام مساعد للجامعة لقطاع غرب النيل، كما قام بالإشراف على قطاع 320 فدان والمدن الجامعية، والإشراف على كلية الزراعة، ومكتب رئيس الجامعة.كما تولى إنهاء الإجراءات الخاصة للعمل مع هيئة التأمين الصحي بالقاهرة، وملف تسكين العالقين المصريين بالخارج بالمدن الجامعية.