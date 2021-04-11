بـ 70 كاميرا حرارية.. المسجد الحرام يستعد لاستقبال زواره في رمضان

قال حسن بن بركات السويهري، مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام، أنه تم توفير أكثر من 70 كاميرا حرارية على أبواب المسجد الحرام، يشرف عليها 500 موظف لرصد درجات الحرارة لدى المعتمرين وزوار البيت العتيق، وفقا لما نقلته وسائل إعلام سعودية.أوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام، أن الكاميرات الحرارية تقوم بآلية التعامل مع الألوان، ورصد درجة حرارة الجسم لكشف أعراض المشتبه في تعرضهم للفيروس، وتبعد الكاميرات الحرارية بحد أقصى 6 أمتار عن مرتادي بيت الله الحرام، وهي عالية الدقة وتستطيع تمييز الزائر الذي تظهر لديه أعراض حرارة مرتفعة.وأضاف "السويهري" أن ذلك يأتي ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية التي تتبعها رئاسة المسجد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مع زيادة أعداد الكاميرات الحرارية والمسارات عند مداخل المسجد الحرام لتحقيق التباعد.