«التموين» تخفض أسعار 4 أنواع «أسماك فيليه» في رمضان

أكدت رئيسة الدسوقي، مدير عام الإدارة العامة للتصنيع بالشركة المصرية لتسويق الأسماك، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك تم تخفيض أسعار 4 أصناف من "الفيليهات"، أبرزها البلطي الأسواني البلدي من منتجات بحيرة أسوان إلى 80 جنيها بدلا من 85 جنيها، قشر البياض الأسواني إلى 120 جنيها بدلا من 140 جنيها، سمك الباسا الأبيض المستورد إلى 35 جنيها بدلا من 40 جنيها، والباسا الأحمر المستورد إلى 30جنيها بدلا من 35 جنيها للكيلو.وأضافت الدسوقي لـ"الدستور"، أنه بجانب خفض أسعار الفيليهات تم خفض أسعار المكرونة المجمدة المستوردة من دولة هولندا إلى 26 جنيها للكيلو بدلا من 28 جنيها.