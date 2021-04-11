«الداخلية» توفد مأموريتين لاستخراج بطاقات رقم قومي لقريتين في منوف

أوفد قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق المرأة، مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لأهالي قريتي جزيرة الحجر بمركز شرطة الشهداء، زاوية راذين بمركز منوف بمحافظة المنوفية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم وتسليمها لهم.وتم إيفاد مأموريات خارجية لعدد من الحالات الإنسانية بالمستشفيات، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم.ويواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوى القدرات الخاصة"، بمقر ديوان عام القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.