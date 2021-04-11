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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

«أمن المنافذ» يضبط 9 قضايا تهريب وينفذ 239 حكما قضائيا

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:18 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 9 قضايا، أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – مستحضرات تجميل)، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 39 قضية، أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 1761 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 239 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم تزوير المستندات، تم ضبط 3 قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتجري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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