توزيع الشحنة الجديدة من لقاح «أسترازينيكا» على مراكز التطعيم نهاية الأسبوع

قالت مصادر بوزارة الصحة والسكان، إنه جارٍ الانتهاء من تحليل الشحنة الجديدة الواردة إلى مصر من لقاح "أسترازينيكا"، من جانب هيئة الدواء، حيث تخضع لـ 4 اختبارات.وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه المقرر الموافقة على الشحنة الجديدة وتوزيعها على المراكز نهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن التوزيع سيكون على المراكز الجديدة المقرر تشغيلها.ولفتت إلى إعادة توزيع المواطنين وجرعات لقاحات فيروس كورونا المستجد على مراكز تلقى اللقاحات بالمحافظات، بالتزامن مع خطة التوسع في زيادة عدد المراكز في المحافظات، حيث تستهدف الوزارة تشغيل 350 مركزًا لتلقى لقاحات كورونا بدلًا من 169 مركزًا بنهاية الأسبوع الجاري، منوهة بتسجيل أكثر من 1.1 مليون مواطن بما فيهم الأطقم الطبية على الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح.