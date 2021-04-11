رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تدريب وتوعية وعلاج.. جامعة حلوان تواصل أنشطتها المجتمعية في «كفر العلو»

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:17 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
إسراء جمال
طباعة
تواصل جامعة حلوان أنشطة تطوير منطقة كفر العلو بحلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنفيذ مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية تحت إشراف الدكتورة سناء حجازي، مدير المركز، في إطار دور الجامعة في ظل خطتها الاستراتيجية التي تؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية في تطوير وتنمية المجتمع المحيط.

وأوضح رئيس الجامعة، أهمية المشاركة المجتمعية في حل القضايا المجتمعية بالمجتمع المحيط، وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة والأكثر أهمية لهذه المجتمعات ما من شأنه أن يسهم تدريجيا فى دفع شبابها وقاطنيها للمشاركة الفعالة وبإيجابية لإنجاح خطة الجامعة في تطوير كفر العلو، مؤكدا حرص الجامعة الدائم على المشاركة في المبادرات المجتمعية تحقيقًا لرؤية مصر 2030، وانطلاقًا من توجهات وخطة جامعة حلوان الاستراتيجية 2025 لتطوير المناطق المحيطة بالجامعة، وبخاصة الأكثر احتياجا.

من جهته، قال الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن خطة الجامعة الاستراتيجية تهدف إلى تحويل خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 إلى واقع ملموس له اثرًا حقيقيًا على أرض الواقع يعيشه مواطنى حى حلوان، مضيفا أن الجامعة تتحرك بخطط منظمة نحو تحقيق ذلك وفق برنامج قائم على التنسيق بين الجهات المشاركة والداعمة من أجل تطوير مثمر يعود بالنفع على مواطنى حى حلوان.

وقالت الدكتورة سناء حجازي، مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، أن هناك مشاركة فعالة بين الجامعة والجهات التنفيذية للمشاركة والتطوير وتقديم الدعم للمناطق الأكثر احتياجًا من خلال الأنشطة والندوات التوعوية.

أقيمت فعاليات وأنشطة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية في منطقة كفر العلو بمشاركة عدد من كليات الجامعة بعدد من الأنشطة التوعوية والخدمات، بالتعاون مع اللجنة الاجتماعية من نادي كفر العلو.

كما قدمت كلية الطب ندوة عن الإجراءات الاحترازيه ضد فيروس كورونا المستجد خاصه مع حلول شهر رمضان بالإضافة إلى التوعية بأهمية التطعيمات ضد فيروس كورونا واهميتها في الوقاية.

كذلك قدمت كلية التمريض ندوات توعوية للوقاية من الأمراض المزمنة لنشر طرق وأساليب اتباع الإجراءات السليمة في التغذية لمرضى السكر والضغط.

كما شاركت كلية التربية بورشة طباعة على النسيج، كما قامت كلية الآداب بتقديم ورشة في كتابة القصة لشباب كفر العلو.

وشارك  المواطنون بإيجابية في الأنشطة والخدمات التي قدمتها جامعة حلوان من خلال المركز وكليات الجامعة، حيث تفاعل عدد كبير من خلال حضور الندوات، والمشاركة في ورش العمل.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

النيابة تعلن تعاطى مراقب ومساعد سائق «حشيش وترامادول» بحادث «قطارى سوهاج»

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح


الصور

image description

ورشة عمل عن «الفهرسة الآلية» بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تسلم 24 شهادة إعفاء من التجنيد لبعض الطلاب

image description

تعاون مشترك بين جامعة أسيوط ومديرية الأوقاف لتأهيل وتدريب الواعظين

image description

سيدات ينسجن السجاد كلوحة فنية (صور)

image description

وكيل صحة دمياط يتفقد أقسام العزل بمستشفيات المحافظة (صور)

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

مصدر بـ«الصحة»: وصول 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال شهر

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

طريقة تنظيم أدوية السكر في رمضان

إتاحة التطعيم في فرنسا لمن تزيد أعمارهم عن 55 عاما

كوريا الجنوبية توقف عمل النوادي والحانات

21 عاملًا «فى ورطة» داخل منجم صينى

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

صدور «كعب عال» للسورية وجيهة عبد الرحمن

وسط حضور من شباب القراء.. «ونس» تبدأ احتفالاتها باليوم العالمي للكتاب

التنمية الثقافية يقيم 70 فعالية فنية بمراكز الإبداع بالقاهرة والإسكندرية

صدور المجموعة القصصية «يحدها من الشمال» لليمنية سهير السمان