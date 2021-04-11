تدريب وتوعية وعلاج.. جامعة حلوان تواصل أنشطتها المجتمعية في «كفر العلو»

تواصل جامعة حلوان أنشطة تطوير منطقة كفر العلو بحلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنفيذ مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية تحت إشراف الدكتورة سناء حجازي، مدير المركز، في إطار دور الجامعة في ظل خطتها الاستراتيجية التي تؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية في تطوير وتنمية المجتمع المحيط.وأوضح رئيس الجامعة، أهمية المشاركة المجتمعية في حل القضايا المجتمعية بالمجتمع المحيط، وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة والأكثر أهمية لهذه المجتمعات ما من شأنه أن يسهم تدريجيا فى دفع شبابها وقاطنيها للمشاركة الفعالة وبإيجابية لإنجاح خطة الجامعة في تطوير كفر العلو، مؤكدا حرص الجامعة الدائم على المشاركة في المبادرات المجتمعية تحقيقًا لرؤية مصر 2030، وانطلاقًا من توجهات وخطة جامعة حلوان الاستراتيجية 2025 لتطوير المناطق المحيطة بالجامعة، وبخاصة الأكثر احتياجا.من جهته، قال الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن خطة الجامعة الاستراتيجية تهدف إلى تحويل خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 إلى واقع ملموس له اثرًا حقيقيًا على أرض الواقع يعيشه مواطنى حى حلوان، مضيفا أن الجامعة تتحرك بخطط منظمة نحو تحقيق ذلك وفق برنامج قائم على التنسيق بين الجهات المشاركة والداعمة من أجل تطوير مثمر يعود بالنفع على مواطنى حى حلوان.وقالت الدكتورة سناء حجازي، مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، أن هناك مشاركة فعالة بين الجامعة والجهات التنفيذية للمشاركة والتطوير وتقديم الدعم للمناطق الأكثر احتياجًا من خلال الأنشطة والندوات التوعوية.أقيمت فعاليات وأنشطة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية في منطقة كفر العلو بمشاركة عدد من كليات الجامعة بعدد من الأنشطة التوعوية والخدمات، بالتعاون مع اللجنة الاجتماعية من نادي كفر العلو.كما قدمت كلية الطب ندوة عن الإجراءات الاحترازيه ضد فيروس كورونا المستجد خاصه مع حلول شهر رمضان بالإضافة إلى التوعية بأهمية التطعيمات ضد فيروس كورونا واهميتها في الوقاية.كذلك قدمت كلية التمريض ندوات توعوية للوقاية من الأمراض المزمنة لنشر طرق وأساليب اتباع الإجراءات السليمة في التغذية لمرضى السكر والضغط.كما شاركت كلية التربية بورشة طباعة على النسيج، كما قامت كلية الآداب بتقديم ورشة في كتابة القصة لشباب كفر العلو.وشارك المواطنون بإيجابية في الأنشطة والخدمات التي قدمتها جامعة حلوان من خلال المركز وكليات الجامعة، حيث تفاعل عدد كبير من خلال حضور الندوات، والمشاركة في ورش العمل.