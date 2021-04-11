القوات الأفغانية تقتل 22 من عناصر طالبان شمال البلاد

أفادت مصادر أمنية أفغانية بأن 22 عنصرا، على الأقل، من عناصر حركة "طالبان" قُتلوا في أقاليم: "ساري إي بول" و"فرياب" و"بلخ" و"جوزجان".وذكر فيلق شاهين 209 التابع للجيش الأفغاني - في بيان أصدره، اليوم الأحد ونقلته وكالة "خاما برس" الأفغانية - أن "قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية داهمت مواقع وتجمعات طالبان في منطقة قيسة بإقليم فارياب والأجزاء الوسطى من إقليم سار إي بول وإقليم بلخ ومنطقة مانجيك في إقليم جوزجان".وبحسب البيان قد قتل 22 من أعضاء طالبان وأصيب 11 آخرون من العناصر التابعة للحركة خلال هذه العمليات.وأضاف البيان أنه "تم تدمير عدة بؤر تابعة لطالبان، علاوة على ذلك تمكنت قوات الدفاع البرية من اكتشاف عبوتين ناسفتين وأبطلت مفعولهما في منطقة بول إي ناو في محافظة جوزجان".وأشارت الوكالة الأفغانية إلى أن هذه الأحداث تأتي قبل القمة التي تقودها الأمم المتحدة بشأن عملية السلام الأفغانية، فضلا عن تصاعد العنف في جميع أنحاء البلاد.