مجلس النواب يوافق على منحة الإغاثة الإنسانية من بنك التنمية الأفريقي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، على تقرير لجنة التضامن الاجتماعى، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشى فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 29 ديسمبر 2020.ومن جانبه؛ أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار سعي الحكومة للتصدى للأضرار الناجمة بسبب تفشى فيروس كورونا، وتأثيره على بعض القطاعات، وخاصة العاملين بالقطاع غير الرسمي، والأشخاص ذوى الحركة المحدودة. وأوضح أن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشى فيروس كورونا، يهدف لسد بعض ثغرات التمويل، وذلك من خلال إعطاء أولوية للتدخلات الحاسمة لضمان الأمن الغذائي للجميع خلال الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا على الصعيد الوطني، والذي ترك عشرات الملايين من المواطنين يكافحون من أجل سبل معيشتهم.‎