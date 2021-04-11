رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مجلس النواب يوافق على منحة الإغاثة الإنسانية من بنك التنمية الأفريقي

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:15 م
الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، على تقرير لجنة التضامن الاجتماعى، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشى فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 29 ديسمبر 2020.

ومن جانبه؛ أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار سعي الحكومة للتصدى للأضرار الناجمة بسبب تفشى فيروس كورونا، وتأثيره على بعض القطاعات، وخاصة العاملين بالقطاع غير الرسمي، والأشخاص ذوى الحركة المحدودة. وأوضح أن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشى فيروس كورونا، يهدف لسد بعض ثغرات التمويل، وذلك من خلال إعطاء أولوية للتدخلات الحاسمة لضمان الأمن الغذائي للجميع خلال الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا على الصعيد الوطني، والذي ترك عشرات الملايين من المواطنين يكافحون من أجل سبل معيشتهم.‎

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية» تعلن إرشادات التعامل مع كورونا خلال رمضان الأربعاء

وزيرة الصحة لطاقم «قفط المركزي»: أوصيكم بنفسية مصابي كورونا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 11-4-2021

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021


الصور

image description

ورشة عمل عن «الفهرسة الآلية» بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تسلم 24 شهادة إعفاء من التجنيد لبعض الطلاب

image description

تعاون مشترك بين جامعة أسيوط ومديرية الأوقاف لتأهيل وتدريب الواعظين

image description

سيدات ينسجن السجاد كلوحة فنية (صور)

image description

وكيل صحة دمياط يتفقد أقسام العزل بمستشفيات المحافظة (صور)

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

مصدر بـ«الصحة»: وصول 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال شهر

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

طريقة تنظيم أدوية السكر في رمضان

إتاحة التطعيم في فرنسا لمن تزيد أعمارهم عن 55 عاما

كوريا الجنوبية توقف عمل النوادي والحانات

21 عاملًا «فى ورطة» داخل منجم صينى

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

صدور «كعب عال» للسورية وجيهة عبد الرحمن

وسط حضور من شباب القراء.. «ونس» تبدأ احتفالاتها باليوم العالمي للكتاب

التنمية الثقافية يقيم 70 فعالية فنية بمراكز الإبداع بالقاهرة والإسكندرية

صدور المجموعة القصصية «يحدها من الشمال» لليمنية سهير السمان