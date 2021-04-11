مجلس النواب يبدأ في مناقشة الحساب الختامي للموازنة

بدأ مجلس النواب في جلستة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، في مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019-2020.ومنح المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة ومقرر الموضوع، الإذن لعرض تقرير اللجنة المشتركة على أعضاء المجلس.