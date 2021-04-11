«التأمين الصحي» تكشف أفضل 4 أكلات لمريض السكر

كشفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن الأكلات التي يفضل أن يتناولها مريض السكر.وأوضحت الهيئة،في إنفوجراف، أنه يجب على مريض السكر أن يتناول الأسماك والبروكلي والبيض والثوم.يذكر أن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض غير السارية توضح عددا من النصائح لمرضى الضغط والسكر، كما أنها تستقبل المواطنين للفحص مجانا داخل الوحدات الصحية.