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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ورشة عمل عن «الفهرسة الآلية» بجامعة أسيوط

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:10 م
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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افتتحت جامعة أسيوط، ورشة عمل "الفهرسة الآلية" للعاملين في مجال المكتبات الجامعية، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ مصطفى حسن، أمين الجامعة المساعد، وخالد عارف مدير عام المكتبات، وأشرف محمود مدير عام التطوير المؤسسي، وخالد عمران مسئول التدريب بالجامعة وذلك في الفترة من 11 وحتى 15 من أبريل الجاري.

وقد أكد الدكتور المنشاوي أهمية هذه الورشة التدريبية للعاملين في قطاع المكتبات نظرًا لأهمية هذا القطاع خاصةً بعد أن أصبح أول قطاعات الجامعة جاهزية للتحول الرقمي، وعلى تكرار تنظيم عدد كبير من ورش العمل والدورات التدريبية لجميع العاملين بها لرفع كفاءتهم وصقل مهاراتهم وتحسين أدائهم الوظيفي.

وقد أوضح خالد عارف أن ورشة العمل تتضمن عدد من المحاضرات الهامة وهي برنامج المستقبل لإدارة المكتبات، وفهرسة الرسائل الجامعية، وفهرسة الكتب وضبط التسجيلات، وبنك المعرفة المصري، وتكشيف مقالات الدوريات.

وأضاف خالد عمران أن الورشة يحاضر فيها الدكتور طارق كمال عبد الحميد من كلية الهندسة، إلى جانب مجموعة متميزة من موظفي الإدارة العامة للمكتبات وهم الأساتذة أميمة سعد الدين، وأمل محمد جمعة، وسارة محمد ماجد، وإيمان صلاح الدين.

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