بعد قليل.. الرئيس التونسي يلتقي الإمام الأكبر في مشيخة الأزهر
الأحد 11/أبريل/2021 - 12:08 م
أميرة العنانىطباعة
يلتقي الرئيس قيس سعَيّد، رئيس الجمهورية التونسية، بعد قليل، الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمشيخة الأزهر، في إطار الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها إلى مصر.
ويتقدم شيخ الأزهر وفدًا رفيع المستوى من علماء الأزهر، للترحيب بالرئيس التونسي في رحاب الأزهر الشريف، حيث يعقد الطرفان لقاءً يتناول سبل تعزيز العلاقات العلمية والثقافية التي تربط بين الأزهر وتونس، وخصوصًا العلاقات الوطيدة بين جامعة الأزهر وجامعة الزيتونة، أعرق وأقدم جامعات العالم. كما يناقش اللقاء أهمية ترسيخ الفكر المعتدل ومكافحة التطرف والإرهاب، والحفاظ على الهوية العربية والإسلامية.
وتربط الأزهر الشريف والجمهورية التونسية علاقات تاريخية علميًّا وثقافيًّا، وقد استقبلت جامعة الأزهر على مدار تاريخها علماء تونسيين بارزين أشهرهم ابن خلدون الذي عمل مدرسًا بالجامع الأزهر، والشيخ محمد الخضر حسين، الشيخ الواحد والأربعون للأزهر الشريف، حيث تولى مشيخة الأزهر في 1952م.
ويتقدم شيخ الأزهر وفدًا رفيع المستوى من علماء الأزهر، للترحيب بالرئيس التونسي في رحاب الأزهر الشريف، حيث يعقد الطرفان لقاءً يتناول سبل تعزيز العلاقات العلمية والثقافية التي تربط بين الأزهر وتونس، وخصوصًا العلاقات الوطيدة بين جامعة الأزهر وجامعة الزيتونة، أعرق وأقدم جامعات العالم. كما يناقش اللقاء أهمية ترسيخ الفكر المعتدل ومكافحة التطرف والإرهاب، والحفاظ على الهوية العربية والإسلامية.
وتربط الأزهر الشريف والجمهورية التونسية علاقات تاريخية علميًّا وثقافيًّا، وقد استقبلت جامعة الأزهر على مدار تاريخها علماء تونسيين بارزين أشهرهم ابن خلدون الذي عمل مدرسًا بالجامع الأزهر، والشيخ محمد الخضر حسين، الشيخ الواحد والأربعون للأزهر الشريف، حيث تولى مشيخة الأزهر في 1952م.