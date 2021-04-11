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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

بعد قليل.. الرئيس التونسي يلتقي الإمام الأكبر في مشيخة الأزهر

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:08 م
الرئيس قيس ‏سعَيّد
الرئيس قيس ‏سعَيّد
أميرة العنانى
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يلتقي الرئيس قيس ‏سعَيّد، رئيس الجمهورية التونسية، بعد قليل، الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمشيخة الأزهر، في إطار الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها إلى مصر.‏

ويتقدم شيخ الأزهر وفدًا رفيع المستوى من علماء الأزهر، للترحيب بالرئيس التونسي في رحاب الأزهر الشريف، حيث يعقد الطرفان لقاءً يتناول سبل تعزيز العلاقات العلمية والثقافية التي تربط بين ‏الأزهر وتونس، وخصوصًا العلاقات الوطيدة بين جامعة الأزهر وجامعة الزيتونة، أعرق وأقدم جامعات العالم. كما يناقش اللقاء أهمية ترسيخ الفكر المعتدل ‏ومكافحة التطرف والإرهاب، والحفاظ على الهوية العربية والإسلامية.‏

وتربط الأزهر الشريف والجمهورية التونسية علاقات تاريخية علميًّا وثقافيًّا، وقد استقبلت جامعة الأزهر على مدار تاريخها علماء تونسيين بارزين أشهرهم ابن ‏خلدون الذي عمل مدرسًا بالجامع الأزهر، والشيخ محمد الخضر حسين، الشيخ الواحد والأربعون للأزهر الشريف، حيث تولى ‏مشيخة الأزهر في 1952م.

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