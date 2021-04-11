الإمارات تطلق حملة 100 مليون وجبة لإطعام الفقراء في 20 دولة

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراءحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، إطلاق حملة ١٠٠ مليون وجبة لإطعام المحتاجين في ٢٠ دولة في المنطقة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الإنسانية والشركات ورجال الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.وكتب "بن راشد" في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "الإخوة والأخوات.. دفعت جائحة كوفيد العديد من الشعوب لتحديات معيشية غير مسبوقة.. يوجد ٥٢ مليون شخص مهدد بالجوع على بعد ٤ ساعات منا فقط.. نطلق اليوم حملة ١٠٠ مليون وجبة.. أكبر حملة من نوعها لإطعام الطعام وتوزيع ١٠٠ مليون وجبة في ٢٠ دولة في المنطقة".وأضاف: "سنعمل مع الجمعيات الانسانية والشركات ورجال الأعمال وأهل الخير في دولة الإمارات لإرسال ١٠٠ مليون رسالة خير ومحبة للمحتاجين والفقراء في شهر الخير.. إطعام الطعام خير ما نتقرب به في شهر الصيام.. وبلادنا محفوظة بهذا الخير الذي تقدمه".