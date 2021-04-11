«الدواء» تفتح باب التسجيل بورشة تقديم ومراجعة ملفات التسجيل للمستحضرات

أعلنت هيئة الدواء المصرية، الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، عن فتح باب التسجيل بورشة عمل نظرة شاملة على طريقة تقديم ومراجعة ملفات التسجيل للمستحضرات المحلية والمستوردة وفقًا للقرارات الوزارية (القواعد الإرشادية وإرشادات تقديم ملف التسجيل)، والتي تلقي الضوء على القرارات الوزارية المنظمة لتسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية مع شرح تفصيلي ووافي لطريقة تقديم ومراجعة ملفات التسجيل للمستحضرات المحلية والمستوردة المقدمة وفقا لها وشرح محتويات الملف وإلقاء الضوء على أهم أسباب عدم استيفاء الملفات المقدمة.وأوضحت الهيئة، أنه من المقرر انعقاد الورشة 19 أبريل الجاري بمقرها بالمعادي، والمتاح حضورها أيضًا من خلال إحدى المنصات الإلكترونية، لافتة إلى أن البرنامج مقدم لممثلي شركات الأدوية البشرية.