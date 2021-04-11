رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المتهم في واقعة التحرش بـ«طفلة الزاوية»: أنا اللي في الفيديو

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:26 م
التحرش بطفلة الزاوية
التحرش بطفلة الزاوية
حسام التمساح
طباعة
واجهت نيابة الزاوية الحمراء، برئاسة المستشار أحمد حسانين، المتهم بالتحرش بطفلة، بالفيديو محل الواقعة، وأقر أنه هو من الظاهر في المقطع.

كان قاضي المعارضات، قرر تجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحرش بطفلة ومحاولة اغتصابها بمدخل عقار.

تعود تفاصيل الواقعة عقب ورود بلاغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء، يُفيد إمساك الأهالي بشاب حاول اغتصاب طفلة داخل عقار بدائرة القسم.

وتبين من خلال التحريات، أنه أثناء دخول طفلة 9 سنوات لإحدى العقارات تبعها المتهم وحاول التحرش بها واغتصابها، فتمكنت من الهروب منه.

وكشفت التحريات أن الشاب حاول الهروب، لكن الأهالي تمكنوا من الإمساك به، وإبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور، واقتياده للقسم لتحرير محضر بالواقعة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو تظهر فيه طفلة عمرها نحو 9 سنوات، ثم يقوم شاب فى العشرينيات من العمر بالتسلل خلفها، والدخول إلى العقار وبعدها تخرج الطفلة مسرعة ويحاول المتهم الهروب، لكن الأهالي يعترضون طريقه، ويتمكنون من ضبطه وتم إبلاغ الشرطة التي انتقلت لمكان الواقعة.
تحفظ رجال المباحث على المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم، واعترف بارتكابه الواقعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

«الصحة العالمية» تعلن إرشادات التعامل مع كورونا خلال رمضان الأربعاء

«انتقاما لشرفه».. سائق يقتل مسجل خطر حاول اغتصاب زوجته في الشارع بالمنوفية

«استمرار البرودة».. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس


الصور

image description

ورشة عمل عن «الفهرسة الآلية» بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تسلم 24 شهادة إعفاء من التجنيد لبعض الطلاب

image description

تعاون مشترك بين جامعة أسيوط ومديرية الأوقاف لتأهيل وتدريب الواعظين

image description

سيدات ينسجن السجاد كلوحة فنية (صور)

image description

وكيل صحة دمياط يتفقد أقسام العزل بمستشفيات المحافظة (صور)

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

مصدر بـ«الصحة»: وصول 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال شهر

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

طريقة تنظيم أدوية السكر في رمضان

إتاحة التطعيم في فرنسا لمن تزيد أعمارهم عن 55 عاما

كوريا الجنوبية توقف عمل النوادي والحانات

21 عاملًا «فى ورطة» داخل منجم صينى

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

صدور «كعب عال» للسورية وجيهة عبد الرحمن

وسط حضور من شباب القراء.. «ونس» تبدأ احتفالاتها باليوم العالمي للكتاب

التنمية الثقافية يقيم 70 فعالية فنية بمراكز الإبداع بالقاهرة والإسكندرية

صدور المجموعة القصصية «يحدها من الشمال» لليمنية سهير السمان