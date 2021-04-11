المتهم في واقعة التحرش بـ«طفلة الزاوية»: أنا اللي في الفيديو

واجهت نيابة الزاوية الحمراء، برئاسة المستشار أحمد حسانين، المتهم بالتحرش بطفلة، بالفيديو محل الواقعة، وأقر أنه هو من الظاهر في المقطع.كان قاضي المعارضات، قرر تجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحرش بطفلة ومحاولة اغتصابها بمدخل عقار.تعود تفاصيل الواقعة عقب ورود بلاغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء، يُفيد إمساك الأهالي بشاب حاول اغتصاب طفلة داخل عقار بدائرة القسم.وتبين من خلال التحريات، أنه أثناء دخول طفلة 9 سنوات لإحدى العقارات تبعها المتهم وحاول التحرش بها واغتصابها، فتمكنت من الهروب منه.وكشفت التحريات أن الشاب حاول الهروب، لكن الأهالي تمكنوا من الإمساك به، وإبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور، واقتياده للقسم لتحرير محضر بالواقعة.كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو تظهر فيه طفلة عمرها نحو 9 سنوات، ثم يقوم شاب فى العشرينيات من العمر بالتسلل خلفها، والدخول إلى العقار وبعدها تخرج الطفلة مسرعة ويحاول المتهم الهروب، لكن الأهالي يعترضون طريقه، ويتمكنون من ضبطه وتم إبلاغ الشرطة التي انتقلت لمكان الواقعة.تحفظ رجال المباحث على المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم، واعترف بارتكابه الواقعة.