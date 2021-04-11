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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وصول المتهم أحمد بسام زكي لمقر محكمة الجنايات بالتجمع الخامس

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:05 م
أحمد بسام زكي
أحمد بسام زكي
عادل عبد العال
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وصل المتهم أحمد بسام زكي، منذ قليل الي مقر الدائرة 8 المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، لسماع النطق بالحكم عليه في اتهامه بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا، وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وكذلك التحرش بعدد من الفتيات.

يصدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية عادل الغويط، وأسامه محمد أبو صافي، وأمانة سر أحمد فهمي، ومحمود عبد الرشيد.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم، أن المتهم أحمد بسام زكي، طالب، 21 سنة، في غضون الفترة بين عامي 2016 حتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، هتك عرض المجني عليها "م.ع "، التي لم تبلغ 18 سنة، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل سيارته.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها "آ"، التي لم تبلغ 18 عامًا، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد متخذًا من سطح العقار (سكنها) مكانًا لتقبيلها وملامسة كل أعضاء جسدها، مضيفًا قيام المتهم بهتك عرض الطفلة "ج.أ"، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل مسكنه بأن لامس عورتها وممكنا إياها من ممارسة الجنس معه.

و وكذلك قيام المتهم بتهديد الطفلة المجني عليها (م.ع) كتابة بإفشاء أمور خادشة بشرفها، وكان التهديد مصحوبًا بأن أرسل إليها رسالة نصية عبر حسابها الإلكتروني "إنستجرام" مهددًا إياها بفضح أمرها لدى ذويها بممارستها الجنس معه إن لم تعاود علاقتها الجنسية معه، كما هدد المتهم المجني عليها الطفلة "آ.م" كتابة بإفشاء أمور خادشة بشرفها وتهديدها بأن أرسل إليها رسالة نصية عبر تطبيق "واتس آب"، مهددًا إياها بفضح أمرها لدى ذويها ونشر صورتها وهو يقبلها والتي التقطها خلسة دون رضاها، وذلك إن لم تعاود علاقتها الجنسية معه.

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