«علمية كورونا» تحذّر من ارتفاع الإصابات فى رمضان

حذر الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا من الارتفاع المتوقع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال شهر رمضان.وأوضح حسني لـ"الدستور" أنه قد تلاحظ خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا بدء زيادة أعداد الإصابات في الفترة من 23 أبريل حتى 23 مايو 2020 تزامنًا مع شهر رمضان الكريم.وشدد مجددًا على الأهمية البالغة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا في شهر رمضان، حيث إن التراخي في هذه الإجراءات خلال الاحتفال بالمناسبات الدينية والاجتماعية يؤدي إلى تزايد أعداد الإصابة بالفيروس.