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محافظات

جامعة أسيوط تسلم 24 شهادة إعفاء من التجنيد لبعض الطلاب

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:02 م
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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نظم مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، بجامعة أسيوط، بالتعاون مع إدارة تجنيد أسيوط، حفل تسليم شهادات الإعفاء من التجنيد، للطلاب من ذوي الهمم، وذلك بحضور دكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والعميد أركان حرب أسامة محمد مندور،قائد منطقة تجنيد وتعبئة أسيوط، والعقيد أحمد ممدوح، رئيس فرع التجنيد بأسيوط، إلى جانب الدكتور محمد حسين موسي مدير المركز ومدرس القانون بكلية الحقوق، والدكتور سعودي محمد حسن وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعز المنصوري مدير عام رعاية الشباب المركزية، ومحمود رضوان محمود مراقب عام التجنيد.

شهد الحفل، تسليم نحو 24 طالبا من ذوي الهمم لشهادات الإعفاء من التجنيد، وذلك بواقع 17 طالبا بكلية الآداب، وطالبين بكلية الخدمة الاجتماعية، و4 طلاب بكلية الحقوق، وطالب بكلية التجارة، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليهم من قبل لجنة طبية متخصصة ومتكاملة من أطباء التجنيد استقبلتها الجامعة خلال شهر فبراير الماضي، وذلك لتحديد موقفهم من التجنيد ورفع المعاناة عن كاهلهم وذويهم في الحصول على شهادة الإعفاء دون بذل أي جهد في التوجه إلى منطقة التجنيد.

‏كما وجه الدكتور شحاتة غريب، خالص الشكر لرجال القوات المسلحة تقديرًا لمجهوداتهم المبذولة وتعاونهم البناء مع مختلف قطاعات المجتمع من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في مساعي الدولة في تحقيق أهداف وخطط التنمية الشاملة والمستدامة والقائمة على توفير حياة كريمة لكل الفئات، وعلى رأسهم ذوى القدرات الخاصة وتوفير لهم حياة عادلة متكافئة مع أقرانهم.

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