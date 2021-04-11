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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى لمديرى المدارس بالوادى الجديد

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:01 م
الدكتور سمير النيلى
الدكتور سمير النيلى
محمد مهدي
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أعلن الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، عن انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى لمديرى المدارس الابتدائية والمنفذ بالتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الاهتمام بالتنمية المهنية المستدامة لجميع فئات العملية التعليمية خاصة فى ظل التغيرات الجديدة، واستحداث طرق جديدة للتقييم واستكمالا لدور إدارات التدريب فى التنمية المهنية.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، أن التدريب يستهدف جميع مديرى مدارس المرحلة الإبتدائية بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

يتضمن التدريب إدارة البيئة المدرسية فى ظل الظروف المستجدة فى موضوع المشاركة المجتمعية، والعلاقات الخارجية، والقيادة، والإشراف التربوي، والتحفيز، والدعم فى سلوكيات متابعة وتقييم عمليات التعليم والتعلم، وبناء برامج تشاركية مع المجتمع المحلى، وشرح الكتب الدورية والقوانين المنظمة للعمل، وتوزيع المسؤوليات طبقًا للمستجدات، وتحفيز وتشجيع المعلمين على حضور التدريبات المهنية.
انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى لمديرى المدارس بالوادى الجديد
انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى لمديرى المدارس بالوادى الجديد
انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى لمديرى المدارس بالوادى الجديد
انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى لمديرى المدارس بالوادى الجديد

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