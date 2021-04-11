منة فضالي تشارك جمهورها مجموعة صور جديدة عبر «إنستجرام»

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها عدة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".و ظهرت الفنانة في الصور بمكياج جذاب لافت، وتخوض " منة" سباق عيد الفطر المقبل بفيلم "مفلح باشا" التي قامت بالترويج له عبر صفحات التواصل الاجتماعي.وقالت إن الفيلم ييتم طرحه بدور العرض السينمائي بدولة الكويت، خلال موسم عيد الفطر المقبل، ويشاركها البطولة الفنان أحمد رزق.