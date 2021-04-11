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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بيطرى المنوفية: تحصين 109 آلاف رأس ماشية ضد مرض التهاب الجلد العقدى

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:59 ص
الطب البيطري بالمنوفية
الطب البيطري بالمنوفية
ولاء القاضى
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صرح الدكتور عادل عبد المنعم مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية بأنه تم الانتهاء من تحصين 108 آلاف و898 رأس من الأبقار والأغنام بنسبة 53.6%، من إجمالي 203 آلاف و149 رأس ماشية بنطاق المحافظة، وذلك منذ انطلاق الحملة القومية يوم 3 إبريل الحالي للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أنه يتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أن الدولة تبذل قصارى جهدها للسيطرة على الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة طوال العام لحماية الثروة الحيوانية والحد من إنتشار الأمراض، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية لتقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها للحفاظ علي الثروة الحيوانية.

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