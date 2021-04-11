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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

تصل 50%.. شوادر «كلنا واحد» توفر مستلزمات رمضان بأسعار مخفضة

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:58 ص
شوادر كلنا واحد
شوادر كلنا واحد
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت شوادر ومنافذ مبادرة "كلنا واحد"، اليوم الأحد، توفير كافة مستلزمات رمضان للمواطنين، الذين أعربوا عن تقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد إطلاق المبادرة لتوفير الأغذية بأسعار مخفضة، فى أكثر من 750 فرعا على مستوى الجمهورية.

و توفر المبادرة السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% و50% وذلك بالمنافذ والسرادقات، كما تم التنسيق مع مسؤولي عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين، وإنشاء 4 سرادقات بالميادين الرئيسية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية) لعرض وبيع منتجاتهم من السلع (الغذائية، الصناعية )، وبعض مستلزمات البيت المصري خاصة محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% و60%، إلى جانب التنسيق مع مسؤولي عدد من الشركات لإقامة معرض ثابت لمنتجات تلك الشركات، بساحة مجاورة لقاعة المؤتمرات التابعة لهيئة إستاد القاهرة الدولي وذلك خلال فترة المبادرة.

و كانت وزارة الداخلية، بإشراف اللواء محمود توفيق، قد أطلقت المرحلة السابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60% بالتنسيق مع كبرى السلاسل والكيانات التجارية والصناعية بجميع أنحاء الجمهورية، فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم 2021، وقرب حلول شهر رمضان المبارك، واستمرارًا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم، وبالكميات التي تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من تداعياته.

وجرى التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية، والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.

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