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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مصدر بـ«الصحة»: وصول 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال شهر

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:14 م
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
سارة سعودى - فاتن خديوي
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كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن الدكتورة هالة زايد وجهت بتأهيل مراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، استعدادًا لموسم الحج.

وأوضح المصدر، أن وزظيرة الصحة أكدت استعداد مصر التام لتطعيم المواطنين المشاركين في بعثات الحج بلقاح فيروس كورونا، فور إعلان المملكة العربية السعودية عن الاشتراطات الصحية للحجاج.

وأشارإلى أن توفير اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية والخاصة بتطعيم الحجاج، لافتًا إلى أن لقاح "أسترازينيكا" هو أحد اللقاحات المعتمدة وسيتم توفير كمية كبيرة منه خلال الفترة المقبلة، تكفي لتطعيم ما يقرب من 2 مليون مواطن.

ولفت إلى أنه من المقرر أن تستلم مصر خلال شهر، ما يقرب من 4 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، مؤكدًا أن لقاحي "أتسرازينيكا" و"يسنوفارم" الصيني، من اللقاحات الآمنة جدًا والفعالة ضد فيروس كورونا، ولم يتم تسجيل أي أعراض خطيرة لهما حتى الآن.

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