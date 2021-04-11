تفاصيل القافلة التموينية 260 لشمال سيناء

أعلنت الشركة العامة لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الدفع بالقافلة التموينية 260 لمحافظة شمال سيناء، بهدف توفير احتياجات منظومة التموين الجديدة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك وتوزيعها في مخازن تجارة الجملة في العريش وبئر العبد لتعزيز الاحتياطي الاستيراتيجي للسلع التموينية ليكفي الاحتياجات على منظومة التموين الجديدة بين شهرين إلى 4 أشهر مقبلة.وقال المهندس علاء سمري، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن القافلة التموينيية رقم 260 تضمنت ضخ 115 طن ونصف طن سكر، 27 طن أرز تمويني و884 كرتونة زيت، بهدف زيادة الأرصدة الاحتياطية للسلع وتوفير كافة السلع لمنظومة التموين الجديدة، لافتا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر يكفي 3 أشهر، الزيت 4 أشهر، الأرز شهرين.