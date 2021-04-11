ضبط طن زيتون فاسد في مصنع «تخليل» بالشرقية

شنت إدارة تموين ههيا بالشرقية برئاسة محمد اﻷلفي، مدير الإدارة، حملة تموينية مكبرة، بالاشتراك مع وزارة الصحة، فاجأت خلالها مصنعا لتخليل الزيتون كائن بقرية "الزرزمون"، ضبط قيه طن و185 كيلو جرام زيتون أسود مخلي من البذر غير صالح للاستهلاك اﻵدمي، تم إعدامها بمعرفة مفتشي الصحة المرافقين للحملة.كما تم ضبط 2400 علبة زيتون أسود مخلي زنة الواحدة 2 كيلو جرام، باجمالي كمية مقدارها 4 أطنان و800 كيلو جرام مجهولة المصدر ولا تحمل أية بيانات.تم تحرير المحضر رقم 540 لسنة 2021 جنح "أ.د.ط" ههيا.