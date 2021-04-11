آخر تقاليع الزفاف بالوادي الجديد.. عريس وعروسة يتجولان على «موتوسيكل»

لفت شاب من قرية الراشدة بمحافظة الوادي الجديد، أنظار المارة في ليلة زواجه في حادثة هي الاولى من نوعها بالمحافظة، حيث استقل الزوج محمد وديع وزوجته من سكان قرية الراشدة، دراجة بخارية "موتوسيكل" يتجولان شوارع القرية وسط فرحة كبيرة من الأهل والأصدقاء بليلة زواجهما.وقال الزوج، من أهالي قرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة لـ " الدستور"، " أنا حاولت أعمل حاجة جديدة تفرحني أنا وزوجتي وأهلي لم يقم بها شاب من المحافظة من قبل"، مؤكدا أن كل شخص أو زوج يستطيع أن يفرح على طريقته الخاصة بكل احترام وبدون إزعاج أحد.