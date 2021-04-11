ضبط 169 قطعة سلاح و210 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 169 قطعة سلاح نارى، 210 قضايا مخدرات وتنفيذ 78660 حكما قضائيا متنوعا، وذلك بإشراف اللواء علاء الدين سليم.جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.