أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط (1304) قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (2،35 طن "كبدة مجمدة – مفروم لحوم " يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.وتمكنت الجهود من ضبط (3،17 طن "أعشاب – تمور" بدون مستندات مجهولة المصدر – "435 جوزة الطيب – كاتشب" معبأة داخل أجولة وعبوات غير صالحة للاستهلاك لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدونة عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية.وتم ضبط (1،6 طن "سكر حر" معبأة داخل شكائر غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية.ونجحت الجهود في ضبط (1،22 طن "سكر تموينى" – 600 عبوة زيت تموينى محظور تداوله خارج منظومة التموين.. تم تجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بقيمة مالية بلغت 21420 جنيها)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.وأثمرت الجهود عن ضبط (11 طن "أعلاف حيوانية " بدون مستندات مجهولة المصدر).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج.وتزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، اضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بتنفيذ حملة نوعية مكبرة لضبط السلع الغذائية المغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر استهدفت محلات ومخازن الياميش والتمور.. أسفرت جهودها عن ضبط (72) قضية.. بإجمالى مضبوطات بلغت (96،764 طن "تمور – ياميش" – عدد 10514 عبوة ولفة "قمر الدين").. أبرزها مايلى:ضبط (7٫75 طن "تمور – تمر هندى – زبيب" معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية – 625 لفة قمر الدين بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العمة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة، وضبط (7٫32 طن "تمور" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحتيها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة – 8500 عبوة فارغة "مستلزمات تعبئة").. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة التمور بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.كما أسفرت الجهود عن ضبط (5٫1 طن "قمر الدين – زبيب – تين مجفف – فستق" معبأ داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مؤسسة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.