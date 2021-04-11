الكويت وإيران يتفقان على تبادل المعلومات لمكافحة المخدرات

قالت وكالة إرنا الإيرانية، اليوم الأحد، إن شرطة مكافحة المخدرات التابعة لقوى الأمن الداخلي، شددت على ضرورة زيادة التعاون الثنائي، من أجل تسريع تبادل المعلومات بين شرطة مكافحة المخدرات في إيران والكويت.وأشارت الوكالة إلى أن ذلك جاء في لقاء عبر الفيديو بين رئيسي شرطة مكافحة المخدرات الإيراني والكويتي.من جانبه، أمل رئيس شرطة مكافحة المخدرات الإيراني، العميد مجيد كريمي، بإمكانية التعاون المتبادل بين الكويت وإيران، لاتخاذ الإجراءات المناسبة في إطار مكافحة تهريب المخدرات في المنطقة.ولفت مجيد كريمي إلى أن "حجم تهريب المخدرات من أفغانستان وباكستان إلى أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية كبير جدا، بحيث أن معظم المخدرات التي تدخل إلى إيران من أفغانستان، يتم تهريبها ونقلها إلى دول إقليمية وأوروبية"، وذلك في إشارة إلى الحجم الكبير لزراعة المخدرات وإنتاجها في أفغانستان، وضرورة زيادة التعاون الثنائي لمكافحة ظاهرة تهريب المخدرات.